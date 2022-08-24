Татарстан — в числе регионов с максимальным объемом реализации молока

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Татарстане и ряде других регионов достигнуты максимальные объемы реализации молока в сельхозорганизациях от 1,5 тысячи тонн и выше, сообщает Минсельхоз России.



Объемы реализации от 1,5 тысячи тонн и выше достигнуты также в Удмуртии, Краснодарском и Алтайском краях, Воронежской, Новосибирской, Кировской, Свердловской, Белгородской и Ленинградской областях.

Суточный объем реализации молока в российских сельхозорганизациях вырос на 5,6% и достиг 53,35 тысячи тонн.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В хозяйствах всех категорий Татарстана в январе — июне 2022 года производство молока и яиц выросло на 1,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года. За первые шесть месяцев этого года в сельскохозяйственных организациях республики на одну корову надоено в среднем 3 544 кг молока. Это на 5,8% больше показателя января — июня 2021-го.



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Маргарита Головатенко