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В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе

23:35, 23.08.2022
В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани два пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.

Повышенную концентрацию формальдегида зафиксировал ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Она составила 0,053 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зарегистрировал и пункт наблюдения №5, расположенный на ул. Татарстан, 72. Она достигла 0,079 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 22 августа по 7 часов 23 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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