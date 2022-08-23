В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида в воздухе
В Казани два пункта наблюдения за состоянием атмосферного воздуха выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликовал Гидрометцентр Татарстана.
Повышенную концентрацию формальдегида зафиксировал ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Она составила 0,053 мг/кубометр при ПДК в 0,05 мг/кубометр.
Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида зарегистрировал и пункт наблюдения №5, расположенный на ул. Татарстан, 72. Она достигла 0,079 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 22 августа по 7 часов 23 августа.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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