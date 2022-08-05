В Татарстане в июне выросла выдача займов «до зарплаты»

В июне этого года татарстанцы взяли 75 470 микрозаймов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем месяце, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В рейтинге 30 российских регионов-лидеров по выдаче займов «до зарплаты» Татарстан занял шестую строчку. Список возглавила Москва, жители которой в июне оформили 130 328 займов в размере до 30 тысяч рублей. В топ-5 также вошли Московская область (114,4 тысячи микрозаймов), Краснодарский край (95,2 тысячи), Свердловская область (88,7 тысячи) и Башкирия (85,6 тысячи).

Татарстан продемонстрировал одну из самых заметных динамик увеличения количества выданных займов «до зарплаты». По этому показателю республику опередили Нижегородская область (+4,2%), Удмуртия (+3,2%), Волгоградская (+3,1%) и Иркутская (+3%) области.

В некоторых регионах число выданных микрозаймов по сравнению с маем сократилось. Заметнее всего это в Омской области, жители которой в начале лета взяли на 3,1% меньше займов «до зарплаты», чем в конце весны.

Фото: Максим Платонов

По данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, которые передают сведения в НБКИ, в июне 2022 года выдано 2,53 миллиона микрозаймов. По сравнению с этим же месяцем прошлого года их число выросло на незначительные 0,4%.

Отметим, что в мае в Татарстане зафиксировали сокращение выдачи займов «до зарплаты» на 2,6% по сравнению с февралем 2022 года. При этом республика также занимала шестое место в рейтинге 30 регионов-лидеров по этому виду кредитования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина