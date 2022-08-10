Из Казани открылся рейс в Египет

Из международного аэропорта «Казань» открылся новый рейс в Египет по маршруту Казань — Хургада, сообщили в пресс-службе аэропорта.



Полетная программа была выполнена 7 августа. Для программы задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 на 378 кресел. Полеты осуществляет компания iFly.

Рейсы выполняются через каждые 10-11 дней. Самолет вылетает из казанского аэропорта утром, длительность полета составляет около пяти часов. Программа спланирована на весь оставшийся период летней навигации.

Фото: Максим Платонов

С 4 августа возобновились перелеты из Казани в Душанбе. Перелеты будут осуществляться каждый четверг на самолете Boeing 780-800. Продолжительность рейса — 3,5 часа.



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Маргарита Головатенко