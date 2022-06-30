Прокуратура Татарстана обжалует приговор экс-руководителю «Татагропромбанка»

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана обжалует приговор экс-руководителю «Татагропромбанка» Алексею Федорову ввиду необоснованной переквалификации действий подсудимого и мягкости назначенного наказания. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В прениях гособвинитель запросил для подсудимого 4 года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вахитовский суд Казани сегодня приговорил бывшего врио председателя правления «Татагропромбанка» к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Репортаж из зала суда — в материале «Реального времени».

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Татьяна Леухина