В Татарстане за минувшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 155 791.
Госпитализировали 86 человек, 27 человек вылечились за минувшие сутки, всего — 150 638.
На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти, всего в Татарстане зафиксировано 1999 летальных исходов.
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