Новости общества

11:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за минувшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19

11:08, 23.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за минувшие сутки выявили 131 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 155 791.

Госпитализировали 86 человек, 27 человек вылечились за минувшие сутки, всего — 150 638.

На сегодняшний день зарегистрирован один случай смерти, всего в Татарстане зафиксировано 1999 летальных исходов.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 23 августа читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также