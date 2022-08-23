Канадская компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате
Канадская компания IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
— Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата, — сказал он.
Васясин подчеркнул, что если IMAX не вернется на российский рынок и не отменит запрет на показ фильмов в своем формате, то ей могут грозить суды.
Напомним, 23 июля член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, объявила об уходе из России.
Исаев подтвердил, что последним днем представительства и работы корпорации в России было 31 мая. Всех сотрудников уволили, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, базировавшегося в Москве, переехало в Лондон.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым