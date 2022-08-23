Канадская компания IMAX запретила показ российских фильмов в своем формате

Канадская компания IMAX запретила показывать российские фильмы в своем формате. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

— Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате — «Движение вверх», «Сталинград» — сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата, — сказал он.

Васясин подчеркнул, что если IMAX не вернется на российский рынок и не отменит запрет на показ фильмов в своем формате, то ей могут грозить суды.

Фото: flickr.com

Напомним, 23 июля член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, объявила об уходе из России.



Исаев подтвердил, что последним днем представительства и работы корпорации в России было 31 мая. Всех сотрудников уволили, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, базировавшегося в Москве, переехало в Лондон.

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Максим Кокунин