Россия нарастила производство сахара в 2,4 раза
Российские сахарные заводы к 22 августа нарастили производство сахара из свеклы нового урожая в 2,4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союзроссахар.
Переработку сахарной свеклы сейчас ведут 15 заводов Южного федерального округа. — к 22 августа они выработали 173 тысяч тонн сахара, что на 100 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года (73 тысяч тонн).
Перерабатывать новый урожай сахарной свеклы начали 1 августа. Площади под сахарной свеклой в РФ в этом году увеличились до 1,027 млн га с 1,004 млн га в 2021 году.
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