В Казани суд взыскал с «Рубина» 8,6 млн рублей долга по стадиону

Фото: Максим Кокунин

Арбитражный суд Татарстана взыскал с клуба «Рубин» по долгу за «Ак Барс Арену» по иску оператора стадиона — компании «Казань Арена» порядка 8,6 млн рублей, сказано в материалах дела.



Изначально в иске сумма требований была обозначена в размере 18 млн рублей, но истец несколько раз уменьшал ее. 17 августа с «Рубина» попросили взыскать 8,4 млн рублей долгов по аренде и более 176 тысяч рублей неустойки за период с 6 по 31 марта 2022 года.

Задолженность по аренде образовалась в результате проведения игр «Рубина» с клубами «Ростов», «Ротор», «Арсенал», «Химки», «Краснодар» и «Сочи».

Фото: Максим Кокунин

В середине июля «Казань Арена» снизила «Рубину» сумму иска за аренду почти до 11,4 миллиона.



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Маргарита Головатенко