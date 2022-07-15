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«Казань Арена» снизила иск к «Рубину» с 18 до 11,4 млн рублей

15:00, 15.07.2022 1
«Казань Арена» снизила иск к «Рубину» с 18 до 11,4 млн рублей
Фото: Максим Кокунин

«Казань Арена» снизила «Рубину» сумму иска за аренду стадиона «Ак Барс Арена», на котором клуб столицы Татарстана проводит домашние матчи. Сумма требований сократилась с более чем 18 миллионов рублей до порядка 11,4 миллиона, сказано в материалах Арбитражного суда республики.

Оператор стадиона взыскивает многомиллионный долг по аренде, а еще неустойки, образовавшиеся с 6 по 31 марта 2022 года с последующим начислением до момента фактического исполнения обязательства по оплате задолженности.

На заседании 12 июля суд принял уточненные требования, назначив новые слушания по делу на 17 августа.

Фото: Максим Кокунин

«Казань Арена» и ФК «Рубин» периодически вступают в судебные тяжбы из-за долгов по аренде оплаты стадиона. Как правило, клуб арендует стадион на один день для проведения домашних матчей. В феврале суд взыскал с «Рубина» неустойку в сумме более 37 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко
СпортФутболОбществоБизнесУслуги Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:07
    По 40-50 млн. Евро тратят на трансферы и выплаты друзьям агентам в Рубине за 3 сезона, а Ак Барс Арене не платят, через суды у арендаторов деньги получают, во как!
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