«Казань Арена» снизила иск к «Рубину» с 18 до 11,4 млн рублей

Фото: Максим Кокунин

«Казань Арена» снизила «Рубину» сумму иска за аренду стадиона «Ак Барс Арена», на котором клуб столицы Татарстана проводит домашние матчи. Сумма требований сократилась с более чем 18 миллионов рублей до порядка 11,4 миллиона, сказано в материалах Арбитражного суда республики.



Оператор стадиона взыскивает многомиллионный долг по аренде, а еще неустойки, образовавшиеся с 6 по 31 марта 2022 года с последующим начислением до момента фактического исполнения обязательства по оплате задолженности.

На заседании 12 июля суд принял уточненные требования, назначив новые слушания по делу на 17 августа.

Фото: Максим Кокунин

«Казань Арена» и ФК «Рубин» периодически вступают в судебные тяжбы из-за долгов по аренде оплаты стадиона. Как правило, клуб арендует стадион на один день для проведения домашних матчей. В феврале суд взыскал с «Рубина» неустойку в сумме более 37 миллионов рублей.

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Маргарита Головатенко