На Большом Казанском кольце из-за аварии образовалась пробка из 10 трамваев
В Казани на улице Несмелова произошла авария — на Большом Казанском кольце встали в ряд десять трамваев, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».
Из-за аварии на месте встали трамваи маршрутов №1, 5, 7.
В целом в столице Татарстана вечером 22 августа спокойная дорожная ситуация, пробки оцениваются в 5 баллов.
Вчера на окраине Казани образовались километровые пробки. Заторы, протяженность которых превышает 1 км, наблюдались на улицах Залесной и Осиновской.
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