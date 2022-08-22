Новости общества

18:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На Большом Казанском кольце из-за аварии образовалась пробка из 10 трамваев

18:25, 22.08.2022
На Большом Казанском кольце из-за аварии образовалась пробка из 10 трамваев
Фото: скриншот / Яндекс.Карты

В Казани на улице Несмелова произошла авария — на Большом Казанском кольце встали в ряд десять трамваев, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты».

Из-за аварии на месте встали трамваи маршрутов №1, 5, 7.

В целом в столице Татарстана вечером 22 августа спокойная дорожная ситуация, пробки оцениваются в 5 баллов.

Вчера на окраине Казани образовались километровые пробки. Заторы, протяженность которых превышает 1 км, наблюдались на улицах Залесной и Осиновской.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также