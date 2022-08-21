В Казани на улицах Залесной и Осиновской образовались километровые пробки

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

На окраине Казани образовались километровые пробки. Заторы, протяженность которых превышает 1 км, образовались на улицах Залесной и Осиновской.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Карты», на улице Залесной на дороге по направлению выезда из Казани произошло ДТП. Авария случилась недалеко от пересечения с улицей Осиновской.

скриншот «Яндекс.Карты»

В целом ситуация на дорогах столицы Татарстана спокойная. Пробки оцениваются в 2 балла.

Пробки на улице Залесной можно наблюдать регулярно. Так, днем 14 августа там образовался двухкилометровый затор.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина