У казанского юрлица ОБИ сменился руководитель

К единому руководителю

У ООО «Сделай своими руками — Казань» — юрлица магазина ОБИ в Казани — сменился руководитель, выяснило «Реальное время». На этом посту бизнесмена Кшиштофа Ежи Котовски сменила операционный директор компании «Перекрёсток Впрок» Арина Аванесова.



Арина Аванесова — руководит также ООО «ОБИ ФЦ», которая владеет 42% в установном капитале ООО «Сделай своими руками — Казань». Руководящие должности она занимается и в петербургском ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» и в московском ООО «Сделай своими руками», которые принадлежат ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ» — оно приобрело бизнес у немецкого OBI GmbH.

Скриншот видео youtube.com

Руководителем всех четырех компаний Арина Аванесова стала буквально одномоментно, в один день — 19 августа. В ООО «ОБИ ФЦ» она сменила Джулио Финци, в ООО «Сделай своими руками» и ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» — Кшиштофа Ежи Котовски.

«Сделай своими руками — Казань» перешло во владение ГИСК MAX

Напомним, о том, что казанский магазин ОБИ окончательно перешел под контроль российской ГИСК MAX, «Реальное время» выяснило, в начале августа. Новым собственником ООО «Сделай своими руками — Казань» стало ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ», к которой перешли 58% долей компании стоимостью 104,4 млн рублей. Еще 42% у ООО «ОБИ ФЦ», до недавнего времени принадлежащего немецкому ретейлеру, а сейчас также поглощенного компанией ГИСК MAX.



До весеннего санкционного кризиса, когда немецкий ретейлер, как и многие другие западные компании объявил об уходе с российского рынка, доли сети ОБИ равномерно распределялись между одноименными германскими компаниями OBI GmbH, ОБИ АГ и OBI Holding GmbH. Теперь же все 100% уставного капитала перешли группе инвестиционно-строительных компаний МАХ на сумму 334,4 млн рублей.



Фото: пресс-служба ОБИ

Сделку по продаже российского бизнеса ОБИ закрыла всего за €1 — 27 июля OBI GmbH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юрлиц сети DIY-магазинов ОБИ. На первом этапе 40% долей в них переходят ГИСК MAX, а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. После завершения сделки ГИСК MAX появилось право продать свою часть бизнеса «третьим лицам».

Лиокумовича считают другом семьи Хауб, владеющей OBI GmH, и представителем австрийской группы компаний Supernova, которая специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе. В ее портфеле порядка 60 таких объектов в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах.



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Татьяна Демина