Казанский магазин ОБИ перешел к новым владельцам

Фото: пресс-служба ОБИ

Как стало известно «Реальному времени», казанский магазин ОБИ окончательно перешел под контроль российской ГИСК MAX. В ЕГРЮЛ внесена новая запись о том, что новым собственником ООО «Сделай своими руками — Казань» (юрлицо казанского магазина сети) стало ООО «Группа инвестиционно-строительных компаний МАХ». К последней перешли 58% долей компании стоимостью 104,4 млн рублей. Еще 42% у ООО «ОБИ ФЦ», до недавнего времени принадлежащего немецкому ретейлеру, а сейчас также поглощенного компанией ГИСК MAX.

До весеннего санкционного кризиса, когда немецкий ретейлер тоже вслед за остальными западными компаниями заявил об уходе с российского рынка, доли сети ОБИ равномерно распределялись между одноименными германскими компаниями OBI GmbH, ОБИ АГ и OBI Holding GmbH. Теперь же все 100% уставного капитала перешли группе инвестиционно-строительных компаний МАХ на сумму 334,4 млн рублей.



Фото: пресс-служба OBI

ОБИ закрыла сделку по продаже своего российского бизнеса всего за 1 евро. OBI GmbH 27 июля подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц российской сети DIY-магазинов ОБИ. Согласно ее условиям, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний MAX (ГИСК MAX), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. После завершения сделки ГИСК MAX может продать свою часть бизнеса «третьим лицам» (но необязательно). Лиокумовича считают другом семьи Хауб, владеющей OBI GmH, и представителем австрийской группы компаний Supernova, которая специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе. В ее портфеле порядка 60 таких объектов в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах.

Владельца и партнера ГИСК MAX Олега Колобкова и Бориса Любошица сама немецкая компания привлекла к управлению активов перед их продажей в апреле 2022 года. Последний должен был договориться с кредиторами и составить план по возвращению компании к безубыточности и вроде к настоящему моменту успел провести переговоры с основными поставщиками и арендодателями и смог договориться о реструктуризации задолженности с 90% контрагентов. Притом что на сеть магазинов подано исков о задолженности на 1 млрд рублей, а чтобы вернуться к нормальной операционной деятельности, необходимо будет дополнительно вложить 4 млрд рублей. В результате часть магазинов в регионах может быть закрыта, но и тогда пару лет магазины по продаже строительной техники, вероятно, будут убыточны — уже из-за логистических проблем.

Фото: Максим Кокунин

Предприятие, решившееся на покупку OBI, специализируется на строительстве фитнес-центров и спа-комплексов. Сама группа компаний MAX не раскрывает своих финансовых показателей, у другой компании Ильи Колобкова, «Самис», выручка в 2021 году составила 15,6 млн рублей, чистая прибыль — 13,4 млн рублей. Такие показатели свидетельствуют, что его бизнес не является влиятельным и более-менее представительным на российском рынке. Очевидно, что ни денег на покупку, ни денег на инвестиции формально у таких компаний быть не может (а банки малоизвестным игрокам миллиарды просто так не дадут) — именно этим вызваны слухи о последующей перепродаже.

Казанский магазин ОБИ после закрытия вновь открылся в мае, но сейчас, согласно данным «Гугла», там невысокая загруженность. Все магазины должны в итоге пройти процедуру ребрединга, но когда это полностью произойдет, пока неизвестно. Напомним, российские магазины OBI открылись в 2003 году в московских ТЦ «Мега». Спустя два года открылся казанский гипермаркет, ставший третьим в стране магазином этой DIY-сети. Общая торговая площадь OBI в Казани составляла 12 тыс. квадратных метров, причем 1/3 площади приходилась на необычный по тем временам садовый центр. Изначально OBI в Татарстане работало в рамках франчайзингового договора между компаниями «ОБИ Россия» и местной сетью «Евроинтерьер» Марата Ахунова. В 2013 году, после разорения «Евроинтерьера», немецкий DIY-ретейлер решил взять казанский гипермаркет под свой полный контроль, выкупив у местных бизнесменов долю в 42%.

Фото: пресс-служба ОБИ

Только в ноябре 2021 года ранее обитавший на площадях «Меги» казанский магазин ОБИ переехал в построенное им здание напротив мегамаркета по адресу: проспект Победы, 141, к. 2. В новом гипермаркете расширилась зона DIY, появились дизайнерские шоурумы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов. Торговая площадь нового гипермаркета составила свыше 12 600 кв. м, из которых более 4 000 кв. м занял «Садовый центр». У ОБИ появилась отдельная парковка на 350 мест и крытая велопарковка на 32 велосипеда. Наблюдатели полагали, что решение о переезде было принято на фоне коронавирусных ограничений, включавших в себя закрытие торговых центров: ретейлер якобы не хотел зависеть от режима работы «Меги». Несмотря на то, что эксперты не считали магазин немецкой сети ОБИ после прихода в Казань магазинов новых сетей «Мегастрой» и «Леруа Мерлен» крупным игроком, он все же стал заметным явлением.

По данным СПАРК, совокупный объем товарных запасов ОБИ в РФ можно оценить в 9,8 млрд рублей. Других активов у компании нет. В собственности находится лишь один гипермаркет — остальные в аренде. Причем магазины компании, как правило, находились рядом с «Мегами» и после закрытия IKEA сильно просели в трафике. Немецкие собственники так легко были готовы расстаться с бизнесом, полагают эксперты, поскольку он генерировал убытки: в 2021 году чистый убыток российских юрлиц составил 2,4 млрд рублей, в 2020-м — 2,1 млрд рублей. И если сети, имеющие магазины в собственности, могут «подтянуть пояса» и некоторое время работать себе в убыток, то ОБИ придется расплачиваться по долгам за аренду площадей. «Это как продать «Титаник» за час до затопления», — резюмируют скептики.

Сергей Афанасьев