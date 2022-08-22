Организаторам Дня республики в Казани рекомендовали минимизировать число машин на праздничных площадках

Комментируя «последние события, которые произошли в Москве» (имеется в виду, очевидно, взрыв машины политолога Дарьи Дугиной, — прим. ред.), заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин обратил внимание, что личный автомобиль может быть использован как средство совершения тяжкого преступления. В связи с этим он обратился к организаторам Дня республики и города.

— Я рекомендовал бы всем организаторам мероприятий в том числе минимизировать число использованного личного и служебного транспорта на самих объектах, — заключил он.

В Казани в День города и республики, который празднуется 30 августа, усилят меры безопасности. Для охраны общественного порядка задействуют более 1,5 тысячи сотрудников полиции и войск Национальной гвардии, ЧОПов. Предусмотрено увеличение плотности нарядов полиции в местах массового пребывания горожан, увеличение следственно-оперативных групп и создание резервов на случай осложнения оперативной обстановки.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вечером 20 августа в Подмосковье на Можайском шоссе взорвалась машина, в которой находилась дочь известного философа Александра Дугина Дарья. Она погибла.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Оно находится в производстве Главного следственного управления СК России. Следствие утверждает, что взрывное устройство заложили под днищем автомобиля со стороны водителя, и полагает, что преступление заранее спланировано и носит заказной характер.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Сергей Афанасьев