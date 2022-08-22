Дополнительные наряды у метро, 1,5 тысячи полицейских: в Казани в День города усилят меры безопасности

Заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин на сегодняшнем «деловом понедельнике» в мэрии рассказал, что перед началом праздничных мероприятий в день проведения Дня города и Дня республики все места будут обследованы специалистами-саперами и кинологами со специально обученными собаками. Кроме того, объекты обнесут барьерами и ограждениями.

Для допуска граждан в них предусмотрят КПП, оборудованные металлодетекторами. Для исключения возможности «несанкционированного попадания автотранспорта в места проведения торжеств будут установлены «специальные железные сооружения и тяжелый автотранспорт».

— В день проведения праздника, 30 августа, в охране общественного порядка будет задействовано более 1,5 тысячи сотрудников полиции и войск Национальной гвардии, ЧОПов. Предусмотрено увеличение плотности нарядов полиции в местах массового пребывания горожан, увеличение следственно-оперативных групп и создание резервов на случай осложнений оперативной обстановки, — заявил Чанкин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Усилят безопасность на трех станциях метро: это «Козья Слобода», «Кремлевская» и «Габдуллы Тукая». Там выставят дополнительные наряды полиции. Руководителей всех казанских предприятий призвали усилить безопасность на своих территориях и бдительно относиться к появлению «посторонних предметов».



Напомним, в Казани 30 августа, в День города и республики, продлят работу общественного транспорта. Метро будет работать в усиленном режиме.

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Сергей Афанасьев