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Сайты судов Татарстана оказались недоступны

12:36, 22.08.2022
Сайты судов Татарстана оказались недоступны
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник сайты судов Татарстана оказались недоступны. Невозможно зайти ни на сайты судов Казани, ни на сайты судов районов.

Сбои в работе возникли у всех 52 судов в Татарстане, в том числе и у Верховного.

Фото: скриншот

В пресс-службе Верховного суда республики отметили, что работу сайтов обеспечивает система ГАС «Правосудие». Недоступны также сайты судов Москвы, Санкт-Петербурга.

В марте сайты арбитражных судов России были взломаны. В число недоступных попал сайт Арбитражного суда Татарстана.

В начале августа возникли сбои в работе интернет-порталов правовой информации Татарстана, где публикуются постановления правительства и указы президента республики.

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    Татьяна Леухина
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