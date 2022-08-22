Сайты судов Татарстана оказались недоступны

В понедельник сайты судов Татарстана оказались недоступны. Невозможно зайти ни на сайты судов Казани, ни на сайты судов районов.

Сбои в работе возникли у всех 52 судов в Татарстане, в том числе и у Верховного.

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В пресс-службе Верховного суда республики отметили, что работу сайтов обеспечивает система ГАС «Правосудие». Недоступны также сайты судов Москвы, Санкт-Петербурга.



В марте сайты арбитражных судов России были взломаны. В число недоступных попал сайт Арбитражного суда Татарстана.



В начале августа возникли сбои в работе интернет-порталов правовой информации Татарстана, где публикуются постановления правительства и указы президента республики.



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Татьяна Леухина