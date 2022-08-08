В работе интернет-порталов правовой информации Татарстана наблюдаются сбои
В работе интернет-порталов правовой информации Татарстана, где публикуются постановления правительства и указы президента республики, наблюдаются сбои.
Официальный портал правовой информации долго прогружается. Сайт президента Татарстана после долгой загрузки оказался и вовсе недоступен.
В начале июня сайты президента Татарстана, Госсовета РТ и ведомств республики подверглись DDoS-атаке.
Минцифры России ранее предложило регионам перевести сайты органов региональной власти в «Гособлако» для защиты от кибератак. Глава ведомства Максут Шадаев обратил внимание, что при кибератаках в первую очередь атакуют государственные сайты, поскольку они источники официальной информации.
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