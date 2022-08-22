В мэрии Казани рассказали, во что превратят территорию речного порта на 287 га

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя согласованный на прошлой неделе мастер-план комплексного развития территорий, в частности улицы Портовой, на 287 гектарах, заявил сегодня на «деловом понедельнике», что сейчас это, «к сожалению, депрессивная территория»:

— Она отрезает от Волги Казань и ее жителей. Не секрет, что города или медленно развиваются, или медленно деградируют. Показатель роста города, того, что есть завтрашний день — когда берутся за такие большие проекты. Они многим «не по росту». В подавляющем большинстве это территории РФ, где по тем или иным причинам (тогда это было экономически целесообразно) главное это был железнодорожный вокзал, речной порт, грузы, а не архитектура. Из-за лозунгов «Пятилетку за три года!» 99,5% Казани и ее жителей отрезаны от нашей красавицы — Волги, — отметил он.

По его словам, к решению вопроса шли долго. В том числе и по задаче введения нового жилья — учитывая, что численность жителей Казани уже перешагнула за черту в 1,3 млн жителей (в год тысячелетия Казани их было 1,14 млн). Однако даже создание «сателлитов» и развитие трассы М-7 не решают проблемы доставки жителей этих территорий на работу, а также нехватки коммунальных сетей и социальных учреждений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Для нас крайне важно вовлекать в оборот земли депрессивных районов — так называемая реновация промышленных зон. Одна из таких сложнейших территорий — Портовая. Потому что число собственников там сотни. И на сегодняшний день — это заборы, тысяча различных мелких предприятий. Но мы проделали огромную работу и в диалоге с собственниками, которая вылилась в мастер-план. И для первой части этой территории — это 6 гектаров — уже будет выдано разрешение на строительство. И мы ее презентуем и нашим жителям, и архитекторам, где подробно разъясним наши планы.

Как отметил градоначальник Казани, 15% ее территории — это «благоустройство», парки и скверы. А в проектируемой на 287 гектарах территории Портовой будет 12 км благоустроенной, «красивой, комфортной» набережной. В целом же мастер-план предполагает отдать под благоустройство, детские и спортивные площадки 25%. Это первая практика в истории строительства города, заверил Метшин. Команду архитекторов и девелоперов — она уже сформирована — также попросят сохранить «идентичность Казани, национальный колорит». На следующую часть, левой косы набережной, пригласят уже других архитекторов, заявил мэр города:

— Мы хотели, чтобы было здоровое состязание и была разная палитра архитектурных мыслей.

На прошлой неделе президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой. Сейчас там находятся устаревшие производства, склады, заброшенные подсобные помещения и гаражные кооперативы.



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Сергей Афанасьев