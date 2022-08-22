В Татарстане задержали жителя Башкирии, подозреваемого в мошенничестве в сфере образовательных услуг

В Татарстане полицейские задержали жителя Башкирии, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В дежурную часть ОМВД России по Ютазинскому району обратился местный житель. Он рассказал, что хотел купить образовательные услуги, внес предоплату, после чего «продавец» перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Полицейские узнали, куда потерпевший перевел деньги, и отследили все денежные переводы.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Злоумышленником оказался 38-летний житель Башкортостана. Его задержали по месту жительства. Там же оперативники также обнаружили оборудование, необходимое для осуществления мошеннических действий.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.

Ранее 41-летнюю жительницу Татарстана осудили за присвоение денег с продажи квартиры своей «клиентки» — она предложила жительнице Зеленодольска риелторские услуги. После того как квартиру «клиентки» реализовали, она присвоила себе более 840 тысяч рублей с ее продажи. Потерпевшая раскрыла обман и обратилась в полицию.

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Татьяна Леухина