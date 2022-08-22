Траты родителей из Казани на подготовку к школе увеличились на 17%

В 2022 году средние траты казанских родителей на подготовку ребенка к школе составили составили 11,9 тысячи рублей. Эта сумма на 17% выше, чем в прошлом году (10,2 тысячи рублей). Тенденция роста расходов на сборы в школу наблюдается ежегодно. Это подтверждает опрос сервиса SuperJob.

По России также наблюдается рост затрат на школьные принадлежности. Так, в среднем в городах-миллионниках страны эта цифра тоже на 17% больше, чем в прошлом году. Больше всего за подготовку ребенка к новому учебному году готовы заплатить в Москве — 14,3 тысячи рублей. Меньше — в Санкт-Петербурге, здесь родители в среднем тратят 13,1 тысячи рублей. А в Екатеринбурге — 12 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Самые скромные бюджеты фиксируются в Перми и Уфе — 11 тысяч. Чуть меньше — в Воронеже (10,4 тысячи) и в Волгограде (10,2 тысячи).

По оценке родителей, относительно прошлого года больше всего школьные товары подорожали в Санкт-Петербурге — разница составляет 31%. В Москве рост цен тоже высок — 30% по сравнению с августом 2021 года. Наименьшая «школьная инфляция» наблюдается в Омске (+7%) и в Новосибирске (+10%).

Напомним, «Реальное время» провело эксперимент и выяснило, где можно одеть ребенка в школу по ценам ниже 2021 года.

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Елизавета Пуншева