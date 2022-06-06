Исследование: в Татарстане больше 800 школьников ищут подработку летом

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала июня больше 800 соискателей в возрасте 14—17 лет обновили либо создали резюме. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Поволжье Александры Севостьяновой, работодатели в республике тоже проявляют активность летом и часто предлагают школьникам возможность подработать. Татарстанские подростки могут устроиться промоутерами-консультантами, получив до 36 000 рублей на руки, менеджерами по работе с клиентами с зарплатой от 20 000 рублей на руки. Также им предлагают работу офис-менеджерами с зарплатой от 10 тысяч до 20 тысяч рублей на руки и промоутерами с возможностью получить от 15 до 30 тысяч рублей на руки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно другому исследованию, в Татарстане среди вакансий, доступных соискателям в возрасте от 14 лет, 33% составляют предложения о работе курьерами, 23% — промоутерами. Реже им предлагают работу аниматорами, ассистентами или помощниками официантов.



Дарья Акимова