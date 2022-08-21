Старейший актер Театра Моссовета Николай Лебедев скончался на 101 году жизни

Фото: telegram-канал Театра Моссовета

Сегодня в Москве на 101 году жизни скончался старейший актер Театра Моссовета, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба заведения культуры.

Лебедев родился 15 декабря 2921 года, а свой творческий путь начал в 1939 году на сцене ТЮЗа. В апреле 1941 года актер оказался на фронте, где получил контузию и в бессознательном состоянии попал в немецкий плен.

Николай Сергеевич прошел три неудачных побега и шесть концентрационных лагерей, но выжил, и в 1945 году был освобожден из лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах вместе с другими узниками.

Фото: m.kino-teatr.ru

После демобилизации Лебедев вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе. Учебу закончил в 1950 году и был приглашен в труппу Театра Моссовета.

— Обладавший сильным волевым внутренним стержнем, яркой индивидуальностью, прекрасными внешними данными, большим жизненным опытом и огромной творческой работоспособностью, Николай Сергеевич Лебедев уверенно вошел в репертуар театра, став одним из ведущих актеров труппы, — отмечает пресс-служба театра.

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Артем Гафаров