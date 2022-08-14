В Казани на улице Залесной образовалась двухкилометровая пробка

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Казани на улице Залесной образовалась двухкилометровая пробка, которая начинается от участка Горьковского шоссе, где ведутся ремонтные работы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

На участке пробки также произошло одно ДТП неподалеку от автобусной остановки «Жилой массив Залесный». Кроме того, серьезный затор образовался на улице Осиновская, где до полуночи будет перекрыт поворот в Осиновский переулок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 12 августа в Татарстане на трассе М-7 образовался семикилометровый затор из-за дорожных работ. Пробка образовалась возле поселка Новониколаевского. Кроме того, движение было затруднено возле лесопарка «Лебяжье».

7 августа огромные пробки в обе стороны образовались на участке трассы М-7 возле Иннополиса. Причиной затора послужили дорожные работы на мосту через реку Сулицу.



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Максим Кокунин