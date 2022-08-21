За прошедшие сутки в России выявили 39 669 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 39 669 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в стране достигло 19 117 343.
Вылечилось от инфекции 22 236 человек, а общее число выздоровлений достигло 18 284 586 случаев. В больнице оказались 1 853 человека, умерли — 64 человека. Общая смертность коронавируса в России составила 383 560 случаев.
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