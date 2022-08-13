В Татарстане зарегистрировали случай смерти от COVID-19 впервые с 5 августа
В Татарстане зарегистрировали случай смерти от коронавируса. Последний раз федеральный оперштаб сообщал об умершем от инфекции утром 5 августа.
Общее количество подтвержденных летальных случаев от COVID-19 в Татарстане за весь период достигло 1 998.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 69 человек. Всего на 13 августа в Татарстане зарегистрировано 154 706 случаев COVID-19.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 августа читайте в подборке интернет-газеты.
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