В Татарстане зарегистрировали случай смерти от COVID-19 впервые с 5 августа

В Татарстане зарегистрировали случай смерти от коронавируса. Последний раз федеральный оперштаб сообщал об умершем от инфекции утром 5 августа.

Общее количество подтвержденных летальных случаев от COVID-19 в Татарстане за весь период достигло 1 998.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 87 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали 69 человек. Всего на 13 августа в Татарстане зарегистрировано 154 706 случаев COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко