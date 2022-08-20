Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в различных странах
Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в ряде стран. Среди них Индия, Азербайджан и КНР. Об этом сообщает замглавы МИД России Александр Панкин.
На данный момент карта «Мир», помимо России, имеет хождение в 11 странах, это:
- Абхазия,
- Армения,
- Белоруссия,
- Вьетнам,
- Казахстан,
- Киргизия,
- Таджикистан,
- Турция,
- Узбекистан,
- Южная Корея,
- Южная Осетия.
Также существует возможность использования отечественной карты и в других странах. На разных этапах находятся переговоры по этому вопросу с Кубой, Таиландом, Бахрейном, Китаем и Египтом.
— Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении, — передает ТАСС слова Панкина.
Напомним, что Кабмин увеличил максимальную сумму кешбэка для туристов на Дальнем Востоке.
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