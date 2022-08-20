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Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в различных странах

22:34, 20.08.2022
Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в различных странах
Фото: realnoevremya.ru

Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в ряде стран. Среди них Индия, Азербайджан и КНР. Об этом сообщает замглавы МИД России Александр Панкин.

На данный момент карта «Мир», помимо России, имеет хождение в 11 странах, это:

  • Абхазия,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Вьетнам,
  • Казахстан,
  • Киргизия,
  • Таджикистан,
  • Турция,
  • Узбекистан,
  • Южная Корея,
  • Южная Осетия.

Также существует возможность использования отечественной карты и в других странах. На разных этапах находятся переговоры по этому вопросу с Кубой, Таиландом, Бахрейном, Китаем и Египтом.

Фото: pxhere.com

— Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении, — передает ТАСС слова Панкина.

Напомним, что Кабмин увеличил максимальную сумму кешбэка для туристов на Дальнем Востоке.

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Елизавета Пуншева
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