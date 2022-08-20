Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в различных странах

Россия ведет переговоры о введении карты «Мир» в ряде стран. Среди них Индия, Азербайджан и КНР. Об этом сообщает замглавы МИД России Александр Панкин.

На данный момент карта «Мир», помимо России, имеет хождение в 11 странах, это:

Абхазия,

Армения,

Белоруссия,

Вьетнам,

Казахстан,

Киргизия,

Таджикистан,

Турция,

Узбекистан,

Южная Корея,

Южная Осетия.

Также существует возможность использования отечественной карты и в других странах. На разных этапах находятся переговоры по этому вопросу с Кубой, Таиландом, Бахрейном, Китаем и Египтом.

Фото: pxhere.com

— Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении, — передает ТАСС слова Панкина.

Напомним, что Кабмин увеличил максимальную сумму кешбэка для туристов на Дальнем Востоке.

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Елизавета Пуншева