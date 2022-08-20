На три дня электрички по маршруту Свияжск — Казань изменят свой график

Электрички с движением по маршруту Свияжск — Казань изменят свой график на 27 августа, 4 и 10 сентября по техническим причинам. Об этом сообщается на сайте мэрии Татарстана.

Изменения в графике электрички №6356 следующие: отправление со станции Свияжск в 12.27 — на 4 минуты раньше. Прибудет транспорт на станцию Пост Волга в 12.38, отправится в 12.39. Далее поезд пойдет согласно действующему расписанию.

Фото: wikimedia.org / Дмитрий Новосельцев

Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону +7(937)625-04-33 (круглосуточно), на сайте АО «Содружество», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на информационных стендах в кассах и на остановочных пунктах.

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Елизавета Пуншева