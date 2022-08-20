В Татарстане на трассе М-7 образовалась пробка из-за ДТП
В Татарстане на трассе М-7 образовалась пробка из-за ДТП. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
Движение затруднено на дороге в сторону Набережных Челнов.
Также сегодня днем движение затруднено на трассе М-7 возле поселка Новониколаевского. Затор растянулся почти на 6 км из-за дорожных работ. Из-за аварии возник затор почти на три километра по улице Боевой.
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