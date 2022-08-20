Правительство России утвердило план по развитию креативных индустрий

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по реализации концепции развития творческих индустрий для поддержки креативного сектора экономики. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Творческие (креативные) индустрии — это сферы деятельности, значимая часть добавленной стоимости в которых формируется за счёт творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В числе таких индустрий — кинематография, архитектура, изобразительное и театральное искусство, мода, дизайн, реклама, анимация, народные художественные промыслы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

План рассчитан на 2022-2024 годы. В его рамках предполагается законодательно закрепить понятия «творческие индустрии» и «творческое предпринимательство» и определить приоритетные направления поддержки творческих индустрий исходя из специфики каждой территории.

В качестве дополнительных механизмов поддержки сектора креативной экономики предлагается привлекать венчурное и заемное финансирование, внедрять модели государственно-частного партнерства.

На этой неделе Минкультуры сообщило, что в Зеленодольске открылся первый центр культурного развития по национальному проекту «Культура» площадью более 1,6 тысячи кв. м. Двухэтажное здание включает в себя творческую мастерскую, вокальную и театральную студию, хореографический класс, выставочное пространство, концертный зал на 199 посадочных мест, обеденную и лаундж-зоны, современное звуковое и световое оборудование.



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Татьяна Леухина