В Татарстане открылся первый центр культурного развития по нацпроекту

Фото: пресс-служба Минкульта Татарстана

Первый центр культурного развития по национальному проекту «Культура» площадью более 1,6 тысячи кв. м открылся в Зеленодольске в пятницу, сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.



Двухэтажное здание включает в себя творческую мастерскую, вокальную и театральную студию, хореографический класс, выставочное пространство, концертный зал на 199 посадочных мест, обеденную и лаундж-зоны, современное звуковое и световое оборудование.

Возводить объект начали в июне 2021 года.

Фото: пресс-служба Минкульта Татарстана

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Маргарита Головатенко