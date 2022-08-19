В Татарстане открылся первый центр культурного развития по нацпроекту
Первый центр культурного развития по национальному проекту «Культура» площадью более 1,6 тысячи кв. м открылся в Зеленодольске в пятницу, сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.
Двухэтажное здание включает в себя творческую мастерскую, вокальную и театральную студию, хореографический класс, выставочное пространство, концертный зал на 199 посадочных мест, обеденную и лаундж-зоны, современное звуковое и световое оборудование.
Возводить объект начали в июне 2021 года.
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