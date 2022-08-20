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Роспотребнадзор: в Татарстане скоро появятся назальные вакцины

13:29, 20.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Роспотребнадзор: в Татарстане скоро появятся назальные вакцины
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане планируется ввести новый способ вакцинации. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

Вакцинирующее вещество будет вводиться с помощью специальных назальных насадок путем впрыскивания в нос. Патяшина отметила, что назальные вакцины появятся в республике совсем скоро, сообщает пресс-служба президента республики.

Фото: pixabay.com

В июле Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак» компании «Генериум». Препарат двухкомпонентный. Вакцина применяется с интервалом в 3 недели между введением компонентов. В состав обоих компонентов входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека. В апреле в России зарегистрировали назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V»).

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:38
    Лучше в виде свеч от геммороя, анально, и будет Роспотребнадзору счастье! Недорабатывают ведь явно! )))
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