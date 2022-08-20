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В России зарегистрировали 40 010 новых случаев COVID-19

11:44, 20.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 40 010 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 40 010 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 077 674.

Выздоровели 24 222 пациента, госпитализировали 3 450 человек. С начала пандемии выздоровели от COVID-19 18 262 350 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инфекция унесла жизни 62 человек за минувшие сутки, всего — 383 496.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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