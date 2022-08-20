В России зарегистрировали 40 010 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 40 010 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 077 674.
Выздоровели 24 222 пациента, госпитализировали 3 450 человек. С начала пандемии выздоровели от COVID-19 18 262 350 россиян.
Инфекция унесла жизни 62 человек за минувшие сутки, всего — 383 496.
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