В Татарстане за минувшие сутки выявили 115 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 115 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 155 409.

Госпитализировали 74 человека за минувшие сутки. 12 человек вылечились за минувшие сутки, всего — 150 611.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Новых случаев смерти от коронавируса за сутки не зарегистрировано. Всего в Татарстане COVID-19 унес жизни 1 998 человек.

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Татьяна Леухина