С начала года в Татарстане за нарушения в сфере охраны труда выписали штрафы на 465 тысяч рублей

С начала года в Татарстане Инспекция Госстройнадзора провела 580 проверок в сфере охраны труда и профилактики производственного травматизма. В результате вынесено 20 постановлений на общую сумму 465 тысяч рублей.



Еще 743 инспекции организовали саморегулируемые организации. А Главное инвестиционно-строительное управление региона выполнило почти 400 проверок, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае сообщалось, что на стройке в Альметьевске 19-летний рабочий упал с высоты десятого этажа. От полученных травм он сразу же скончался. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Диана Жиленкова