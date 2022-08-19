Замминистра просвещения России высоко оценила систему образования Татарстана

Замминистра просвещения России Татьяна Васильева, выступая на итоговой республиканской педконференции в Зеленодольске, высоко оценила уровень подготовки системы образования Татарстана к новому учебному году:

— Нужно отметить, что, безусловно, почти полторы тысячи школ и более чем 1 600 детских садов готовы к новому учебному году. Больше 60 школ выходят из капитального ремонта, будут введены в эксплуатацию и примут учеников 11 новых школ 1 сентября и четыре детских сада, почти 500 тысяч школьников сядут за парты — а это большая работа. Для того чтобы подготовить систему на полмиллиона учеников, мы с вами, система образования, смежные отрасли работали все лето.

Она также отметила, что региональная система образования Татарстана показала традиционно высокие результаты. А говоря о задачах на предстоящий учебный период, подчеркнула, что педсообществу республики предстоит работать над формированием единого образовательного пространства, по единым образовательным программам, а также создавать сами программы по предметам, по которым пока еще не созданы, это и работа по историческому просвещению подрастающего поколения.

— С 1 сентября во всех школах стартует массовый, масштабный и очень непростой проект «Разговоры о важном» — это тоже большая задача, большой вызов для всей системы образования. Еженедельно на территории образовательных организаций будет организовано поднятие флага, исполнение гимна. И тоже система образования и здесь, наверное, будет во главе процесса.

Фото: Максим Платонов

Федеральный проект «Разговор о важном» стартует в школах страны 5 сентября, затем он будет проходить каждый понедельник первым уроком. Это своего рода классный час, на котором вести беседы на актуальные темы — события в мире и стране, гражданское воспитание, важные исторические события, проблемы нравственности и экологии, ценности российского общества — с детьми будут классные руководители.

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Ангелина Панченко