Казанский суд отпустил из-под стражи обвиняемого по делу о массовой «продаже» водительских прав

Заменил реальный арест домашним только что обвиняемому в посредничестве 25 взяткам, отцу двоих детей Ильнуру Сиразетдинову Приволжский райсуд Казани. Он был освобожден из-под стражи в зале суда, передает журналист «Реального времени».



При оглашении решения было сказано — гособвинитель по делу не мотивировал необходимость крайней меры пресечения и невозможность ее смягчения на данной стадии.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание по уголовному делу о масштабной фальсификации в экзаменационном отделе ГИБДД УВД Казани. По данным следствия, под видом обмена водительские права незаконно получил 81 человек. В содействии им путем злоупотребления полномочиями, служебных подлогов и получения взяток обвиняют бывшего инспектора отдела Шамиля Бикушева.

В посредничестве — бывшего сотрудника ГИБДД Ильнура Сиразетдинова.

Отцу троих детей, бывшему инспектору ГИБДД Бикушеву суд продлил срок запрета определенных действий. Сам он просил снять запрет покидать дом ночью — говорил, что он мешает устройству на работу, предусматривающую командировки.

Вину оба не признают. До оглашения обвинения сегодня не дошло.

По версии СК, в 2019—2020 годах обвиняемый инспектор за взятки незаконно выдавал гражданам водительские удостоверения. Для этого вносил в информационную систему ложные сведения об утере либо краже документов, после чего производил их «замену», попутно открывая гражданам право на управление транспортными средствами дополнительных категорий без обучения и сдачи госэкзаменов.

Деятельность незаконных «торговцев» правами выявили сотрудники контрольно-ревизионного отдела УГИБДД и службы собственной безопасности МВД по Татарстану. После чего полиция поделилась материалами со следствием, а все незаконно выданные удостоверения были аннулированы. В деле фигурируют суммы незаконных вознаграждений от 10 до 100 тысяч рублей. Их общий размер силовики оценили в 1,5 млн рублей.

