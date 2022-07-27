ГАИ Татарстана аннулировало 80 «купленных» казанцами водительских удостоверений

ГАИ Татарстана аннулировало 80 «купленных» казанцами удостоверений, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД республики.



Казанцы смогли купить права за взятки, выяснил СК: в результате действий 40-летнего инспектора и его 43-летнего знакомого водительские права незаконно, за взятки, получил 81 человек, включая наркоманов, а также осужденных за смертельные ДТП и пьяную езду.

В ведомстве нашему изданию пояснили, что инспектор вышел на пенсию в 2019 году, уходил в звании майора. Факты «покупки» прав казанцами в МВД выявили в апреле 2021-го и направили в Следком. Аннулированием незаконно полученных водительских удостоверений занималось само управление ГИБДД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инспектору предъявили обвинения в злоупотреблении полномочиями, подлоге, получении взятки и мелком взяточничестве. В деле фигурируют суммы незаконных вознаграждений от 10 до 100 тысяч рублей. Их общий размер силовики оценили в 1,5 млн рублей.

Подельнику бывшего полицейского предъявили посредничество во взяточничестве. Впрочем, по данным силовиков, посредников в этой схеме было несколько. Вину фигуранты не признают.

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Маргарита Головатенко