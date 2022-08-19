В Татарстане 1 сентября откроют девять новых школ

За 5 лет в Татарстане построена 41 школа. Еще 11 собираются ввести в эксплуатацию в этом году. Уже 1 сентября первых учеников примут девять новых школ. Об этом на ежегодной августовской педконференции сообщил глава Министерства образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



Он сообщил, что в 2021 году в Татарстане в рамках нацпроектов построены 16 детских садов и еще один — за счет средств республиканского бюджета. В этом году запланировано возведение еще одного детсада в Казани на 220 мест.

Также за счет средств бюджета республики готовятся к сдаче дошкольные заведения в Высокогорском, Буинском и Тукаевском районах. За счет внебюджетных средств завершается строительство детсада в Нижнекамске. В совокупности четыре новых детсада смогут посещать 700 дошкольников. Затраты на строительство составили более 1,25 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

— Сегодня благодаря строительству и перепрофилированию групп местами в детских садах обеспечено 99,5% от общего количества детей, нуждающихся в предоставлении дошкольного образования, — сообщил министр.

С 2019 года в реализацию национальных проектов в сфере образования в Татарстане вложено около 40 млрд рублей, из которых 10,5 млрд — из бюджета республики. В новом учебном году на нее направят 9,5 млрд рублей.

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Ангелина Панченко