Музыкальный праздник лета: в Казани прошел концерт звезд татарской эстрады

Фото: Максим Платонов

«Барс Медиа» и сеть радиостанций Tatar Radiosi устроила для казанцев музыкальный праздник, который открывает череду мероприятий приуроченных ко Дню города. Концерт в формате open air с участием звезд татарской эстрады прошел в четверг вечером на площадке у «Чаши».

Шоу, вход на которое был свободным, собрало тысячи зрителей разного возраста — поклонников татарских звезд эстрады. Формат опен-эйра для такого концерта насчитывает уже больше двух десятилетий — первый концерт прошел еще 2001 году у театра Г. Камала. Два последних года фестиваль не проводился в силу эпидемиологических ограничений, но этим летом можно говорить о его триумфальном возвращении: и зрители, и сами артисты говорят о том, что концерты такого формата нужны и важны.

Фото: Максим Платонов

Шоу, продлившееся несколько часов, открыли маленькие звездочки — лауреаты детской премии телеканала ТМТВ «Балалы Солянка». А затем сцена перешла в руки взрослых — около 30 исполнителей татарской эстрады заводили публику хитами, которые с удовольствие подпевали зрители. Хедлайнером музыкального вечера стал по-настоящему народный певец Фирдус Тямаев.

Александра Ганская