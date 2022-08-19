СМИ: россияне вывезли в июне за границу $4,7 млрд — это новый рекорд

В июне этого года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд рублей или $4,7 млрд. Этот показатель максимален и рекорден минимум с 2018 года.

По сравнению с маем объем операций с банками-нерезидентами увеличился более чем втрое. Тогда этот показатель был на уровне $1,5 млрд. Всплеск переводов сбережений россиян в иностранные кредитные организации наблюдался в феврале. Тогда объем таких операций достиг $4,3 млрд, пишет РБК.



Фото: pixabay.com

1 августа Банк России продлил на шесть месяцев действие ограничений на снятие наличной валюты. Ограничения продлили до 9 марта 2023 года. Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.



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Татьяна Леухина