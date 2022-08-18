В УФАС России по Татарстану поступило более 240 обращений о включении организаций в реестр недобросовестных

Фото: кадр видео / ТНВ

Сразу 66 обращений поступило на частную фирму «Толедо-М» в антимонопольную службу от детских садов и школ Чистопольского района Татарстана — по контрактам она поставляла им продукты питания и в этом году регулярно нарушала сроки поставок. Организатора уже включили в реестр недобросовестных, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



И это только один эпизод. С начала года от жителей Татарстана поступило 242 обращения в республиканское УФАС России о включении в реестр различных организаций за уклонение или неисполнение контрактов. Итог — на ближайшие 2 года от участия в торгах ограничили 94 фирмы.

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Маргарита Головатенко