В Казани открылась выставка молодых художников Белоруссии

Фото: Минкультуры Татарстана

В рамках Дней культуры Белоруссии в Казани открылась выставка молодых художников Белоруссии и России «Песняры зямлi беларускай», сообщает Минкультуры Татарстана.



Экспозиция посвящена 140-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа. Экспозиция стала возможной благодаря проведению Международного пленэра, который собрал молодые дарования в самых известных и живописных местах, где жили и творили Янка Купала и Якуб Колас, рассказал министр культуры Республики Беларусь Анатолий Маркевич, представивший выставку:

— Тогда мы решили, что эту удивительную красоту должны увидеть в братской России. Татарстан стал первым местом, который встречает выставку в России. Удивительная земля, приютившая во время военного лихолетья народного поэта Беларуси Янку Купалу, — прокомментировал он.

Фото: Минкультуры Татарстана

Дни культуры Белоруссии в России, открывшиеся в начале июня в Москве, также пройдут в Казани и Йошкар-Оле с 16 по 30 августа. В Татарстане Дни культуры Белоруссии в России проходят с 17 по 20 августа.



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Маргарита Головатенко