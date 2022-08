Руководство «Формулы-1» заявило, что больше не будет проводить гонки в России

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» не планирует проведение гонок в России, заявил исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.



— Я всегда говорю, что никогда не следует говорить «никогда». Но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем вести с руководством Гран-при России переговоры. Там больше не будет гонок, — приводит его слова телеканал Sky Sport.

Фото: wikimedia.org/Lukas Raich

Руководство «Формулы-1» разорвало контракт на проведение Гран-при России в связи с ситуацией на Украине. Этап с 2014 года проходил в Сочи, а с 2023 года его должен был принимать автодром «Игора драйв» в Ленинградской области. Контракт был рассчитан до 2025 года.



В марте российский автогонщик Никита Мазепин объявил о создании фонда We Compete As One («Мы соревнуемся как один»)



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко