Мазепин объявил о создании фонда по поддержке отстраненных от соревнований спортсменов

Российский автогонщик Никита Мазепин объявил о создании фонда We Compete As One («Мы соревнуемся как один»). Его целью является поддержка спортсменов, которые были отстранены от участия в соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.



Первым шагом организации станет помощь атлетам паралимпийской сборной, которых ранее не допустили к соревнованиям в Пекине. Мазепин отметил, что фонд будет помогать спортсменам искать новую работу, в случае необходимости будет оказана психологическая помощь.

— Также мы готовы оказать необходимую юридическую помощь, если спортсмены решат оспорить свой статус в судебных органах, — приводит слова автогонщика RT.



В конце февраля «Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году в связи с ситуацией на Украине. По этой причине российские спортсмены были отстранены от ряда других мероприятий. Например, несколько дней назад Международная ассоциация бокса (IBA) объявила о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях.



«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова