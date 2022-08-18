Источник раскрыл подробности по делу арестованного «смотрящего» по Казани Вадима Липского

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Сегодня Советский районный суд Казани арестовал Вадима Липского, подозреваемого в вымогательстве и похищении человека, — в оперативных базах силовиков этот человек якобы числится как один из лидеров преступной среды, «смотрящий» по Казани, сообщили источники «Реального времени».

По версии силовиков, весной 2017 года подозреваемые — активные участники двух преступных формирований города Казани похитили жителя Ростовской области и требовали у него крупную сумму денег. Однако потерпевшему удалось сбежать и обратиться в полицию.

На основании собранных полицейскими материалов СУ СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», ч. 2 ст. 126 «Похищение человека», п. «а», ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Согласно заявлению потерпевшего, у него похитили портмоне, в котором было 40 тысяч рублей, мобильный телефон iPhone 7, планшет iPad и золотые наручные часы марки Breguet стоимостью от 500 до 700 тысяч рублей. Еще забрали банковскую карту, с которой сняли 350 тысяч рублей.

По данным источников «Реального времени», в деле могут появиться новые эпизоды.

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Ирина Плотникова