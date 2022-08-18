СК просит ареста для «смотрящего» по Казани

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Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство о водворении под стражу безработного Вадима Липского, подозреваемого в вымогательстве и похищении человека. Источники «Реального времени» сообщают, в оперативных базах силовиков этот человек якобы числится как один из лидеров преступной среды, «смотрящий» по Казани.



Впрочем, статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии в деле 59-летнего Липского пока нет. Расследованием дела занимаются сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ при оперативном сопровождении сотрудников подразделения МВД по борьбе с оргпреступностью.

Фабулу дела силовики пока не раскрывают, впрочем, известно — речь идет о преступлениях прошлых лет.

Ходатайство об аресте Липского поступило в суд накануне и еще не рассмотрено, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Советского райсуда.

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Ирина Плотникова