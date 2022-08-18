Новости общества

20:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Советский суд Казани арестовал «смотрящего» по городу Вадима Липского

14:20, 18.08.2022
Советский суд Казани арестовал «смотрящего» по городу Вадима Липского
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Советский районный суд Казани арестовал «смотрящего» по городу Вадима Липского. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Его заключили под стражу до 1 октября. По данным «Реального времени», он подозревается в вымогательстве и похищении человека.

Фото: соцсети

Расследованием дела занимаются сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану при оперативном сопровождении сотрудников подразделения МВД по борьбе с оргпреступностью.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также