Советский суд Казани арестовал «смотрящего» по городу Вадима Липского
Советский районный суд Казани арестовал «смотрящего» по городу Вадима Липского. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Его заключили под стражу до 1 октября. По данным «Реального времени», он подозревается в вымогательстве и похищении человека.
Расследованием дела занимаются сотрудники 1-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану при оперативном сопровождении сотрудников подразделения МВД по борьбе с оргпреступностью.
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