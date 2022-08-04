В Казани изымут участок с имуществом для реконструкции Горьковского шоссе до М-7

Фото: Максим Платонов

В Казани изымут участок с находящимся на нем имуществом на улице Болотникова, принадлежащий закрытому акционерному обществу «Бахир» с целью реконструкции Горьковского шоссе в Кировском районе на участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до автомобильной дороги М-7 «Волга», такое постановление есть в сборнике документов мэрии города.



— Изъять для муниципальных нужд у закрытого акционерного общества «Бахир» земельный участок, кадастровый номер 16:50:090421:3, площадью 380 кв.м, и расположенный на нем объект недвижимого имущества, кадастровый номер 16:50:090413:37, площадью 190,6 кв.м, по ул. Болотникова, — сказано в документе.

Комитету земельных и имущественных отношений исполкома поручено уведомить «Бахир» об изъятии участка, оценить рыночную стоимость объекта и имущества, а еще заключить соглашение об изъятии.

Установленный срок постановления — три года. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.

Фото: realnoevremya.ru

В мае власти Татарстана постановили изъять участок в Арском районе для реконструкции дороги регионального значения «Арск — Сиза» — Смак-Корса.

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Маргарита Головатенко