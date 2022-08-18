Гендиректор «Татспиртпрома»: «На Казанском ликеро-водочном заводе идет установка и монтаж роботов»

На Казанском ликеро-водочном заводе полностью меняются линии розлива, сейчас ведется установка и монтаж роботов. Об этом сообщил гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов.

Их установка позволит не только увеличить мощности, но и минимизировать ручной труд, позволит избегать ошибок человеческого фактора. Максудов отметил, что скорость розлива вырастет в два раза.

— Мы также впервые в своей истории стали выступать заказчиком контрактного производства на сторонних площадках. В июле запустили производство наших брендов в Туле и Ярославле, — рассказал гендиректор «Татспиртпрома» в интервью «Коммерсанту».

Фото: «Татспиртпром»

Компания рассмотрит варианты площадок, которые находятся за пределами Татарстана, если они появятся.

— Мы — федеральный игрок, для дальнейшего развития все-таки неправильно иметь производственные мощности только в одном регионе. А наша продукция сейчас представлена по всей стране, — отметил Максудов.

Как выяснило в понедельник «Реальное время», АО «Татспиртпром» создаст собственные бренд-медиа в онлайн на домене tspjournal.ru. Все детали — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Леухина